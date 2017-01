Développer Autrement le Congo(DAC) - Presse

Depuis son retour par la force en 1998 au pouvoir, Mr Sassou n’avait pas seulement pour ambition de se venger de tous ceux qui l’ont destitué politiquement mais il en avait une autre plus subtile mais bien plus dangereuse : réduire la capacité d’instruction des enfants des régions du Sud en général et particulièrement du Pool. Si la montée de la déscolarisation des enfants du Pool peut être saisie comme un symptôme de rupture du pacte républicain dans une école désenchantée, il sied d’aller chercher les causes dans les politiques mises en place par le pouvoir envers les enfants du Pool.

