Développer Autrement le Congo(DAC) - Presse

« On ne peut pas organiser la richesse des uns sur la misère des autres ». Au peuple congolais de vivre dans l’austérité, et au clan l’abondance !!! Il me semble que c’est ce qu’il faut retenir du message de vœux de Sassou Nguesso, Mr. 8% sang, à l’occasion du nouvel an 2017.

