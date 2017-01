Développer Autrement le Congo(DAC) - Presse

Lettre ouverte de Charles Zacharie Bowao à Hugues Ngouélondélé : «Tu as raison, nous sommes condamnés à vivre ensemble!» Charles Zacharie Bowao

Bonjour mon bien cher Hugues! Tu as dû te rendre compte de mon absence à la présentation officielle de ton opuscule. J’en suis désolé. Ce jour-là en effet, j’attendais une interpellation des «Renseignements généraux», pour refus de répondre à une convocation jetée au portail de ma résidence par des inconnus en civil et dans un véhicule non immatriculé. J’ai dû dépêcher mon avocat sur les lieux pour l’authentification de ladite pièce. 760 )

Sassou arrache la levée de l’immunité parlementaire d’Okombi Salissa Benjamin BILOMBOT BITADYS

Du rapport de force à l’état brut et cru. Le régime dictatorial du Congo-Brazzaville ne s’embarrasse plus de scrupules. Le Khalife d’Oyo, Denis Sassou Nguesso, ne fait pas dans la nuance. Il y va franco. Absolutiste, l’homme d’Edou-Penda confirme le totalitarisme dont toute la planète l’accuse (cf, l’interview du petit journal de Canal+). Il a voulu la levée de l’immunité parlementaire d’André Okombi Salissa, il l’a obtenue ce jeudi 19 janvier 2017. Place à Pierre Mabiala, le Garde des Sceaux et André Oko Ngakala de faire le boulot. 522 )

L’ÉCHEC MASQUÉ OU LA GRANDE HYPOCRISIE DE FRANCOIS HOLLANDE ! Félix Bankounda-Mpélé

Indiscutablement, tous ceux qui ont, de façon progressive et constante, suivi le discours et surtout l'action de François Hollande sur l'Afrique, et le résumé ci-après de son message sous le couvert du dernier grand rendez-vous, ressentiront ou concluront la même chose: L'ÉCHEC MASQUÉ OU LA GRANDE HYPOCRISIE, mais que lui présente comme "un goût d'inachevé"! 427 )

