Développer Autrement le Congo(DAC) - Presse

B. Odile Kowaye Tchinguembo

Le Congo a été dirigé pendant 33 ans par un homme qui est resté longtemps un inconnu, un énigme pour le peuple congolais. Tantôt, aimé, adulé et applaudi par une majorité relative des populations, parfois critiqué et rejeté par ces derniers; mais au final souvent indulgencié et racheté par un peuple pacifique et clément il est vrai, mais à la fois naïf et intimidable .