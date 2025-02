Des centaines fuient la RDC vers le Rwanda

Fuite vers le Rwanda

Des centaines de personnes ont tenté de quitter la République Démocratique du Congo pour se rendre au Rwanda. Des tirs nourris ont été entendus dans la ville stratégique de Goma, située à quelques kilomètres de la ligne de front.

Les rebelles du M23 ont réalisé des avancées territoriales importantes le long de la frontière avec le Rwanda ces dernières semaines, se rapprochant de la capitale régionale.

Situation alarmante à Goma

Un groupe soutenu par le Rwanda a annoncé avoir pris le contrôle de la ville, malgré les appels du Conseil de sécurité de l’ONU pour qu’il cesse son offensive. Cette déclaration est intervenue peu avant l’expiration d’un ultimatum de 48 heures donné par le groupe à l’armée congolaise pour qu’elle dépose les armes.

Les Nations Unies rapportent une « panique massive » parmi les deux millions d’habitants de la ville. Un homme déplacé a exprimé ses craintes pour la sécurité de ses enfants, indiquant qu’il cherchait un endroit sûr, car la situation à Goma est devenue très préoccupante.

Le gouvernement de Kinshasa a rompu ses relations diplomatiques avec Kigali, qui a nié soutenir les rebelles, malgré les preuves fournies par des experts de l’ONU.

Conséquences du conflit

Au moins 13 casques bleus ont perdu la vie dans la montée de la violence au cours de la semaine écoulée. Goma est un centre régional pour les efforts de sécurité et humanitaires dans l’est de la RDC. Le M23, composé principalement de Tutsis, s’est séparé de l’armée congolaise il y a plus de dix ans et fait partie des nombreux groupes armés qui cherchent à s’implanter dans cette région riche en minéraux.

L’offensive des rebelles du M23 menace d’aggraver l’un des conflits les plus longs d’Afrique et de provoquer un déplacement supplémentaire de la population civile. Ce conflit prolongé a engendré l’une des plus grandes crises humanitaires au monde. Depuis 2021, le gouvernement congolais et les forces alliées, y compris la Mission de développement de l’Afrique australe en RDC et les troupes de l’ONU, ont réussi à maintenir le M23 à distance de Goma. La Mission de l’ONU en RDC, présente depuis plus de vingt ans, compte environ 14 000 casques bleus sur le terrain.

Pour plus d’informations sur la situation en RDC, vous pouvez consulter le site de l’ONU.