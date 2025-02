Des civils fuient vers Goma face aux combats M23

Fuite des civils du camp de Nzulo

Des civils quittent le camp de Nzulo, situé à l’extérieur de Goma, en raison des combats entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise qui se rapprochent de la capitale provinciale. Ce camp abrite des personnes déplacées qui ont déjà fui plusieurs fois au cours de ce conflit qui dure depuis des décennies et qui a engendré l’une des plus grandes crises humanitaires au monde.

Face à une intensification des affrontements, ces personnes estiment qu’il n’est plus sûr de rester sur place.

Des témoignages de fuite

David Kasereka a quitté le camp à moto, accompagné d’un jeune enfant, expliquant qu’ils partaient car les rebelles avaient pris le contrôle de la colline voisine de Ngwiro. Il a exprimé son désespoir, indiquant qu’ils fuyaient sans savoir où aller, car les dangers les poursuivent partout.

Nadège Bauma, mère de six enfants, a également dû fuir en raison des combats intenses à Sake. Elle a rassemblé ses affaires et les a entassées dans un minibus pour quitter la région, craignant pour sa sécurité alors que les tirs et les explosions se faisaient de plus en plus proches.

Situation alarmante et appel à l’aide

Les autorités congolaises ont rapporté que le M23 a pris la ville de Minova, un point stratégique à seulement 40 kilomètres de Goma, et qu’ils ont également capturé plusieurs villes minières de la région. Selon les Nations Unies, plus de 237 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile dans cette région riche en minéraux depuis le début de l’année. Des organisations de défense des droits humains ont appelé les belligérants à cesser d’utiliser des armes explosives dans les zones densément peuplées.

Le M23, un groupe armé composé principalement d’ethnies tutsies, s’est séparé de l’armée congolaise il y a un peu plus d’une décennie. Bien que le Rwanda soit accusé par la RDC et les Nations Unies de soutenir ce groupe, le pays nie ces allégations. Le M23 fait partie des nombreux groupes armés qui se disputent le contrôle de l’est du Congo depuis le début du conflit en 1998, qui a déjà déplacé plus de 7 millions de personnes. Les efforts diplomatiques pour résoudre ces conflits ont jusqu’à présent échoué.

