Des leaders appellent à un cessez-le-feu en RDC

Appel à un cessez-le-feu par les dirigeants régionaux

Des dirigeants d’Afrique australe et orientale se sont réunis récemment à Dar es Salaam, en Tanzanie, pour aborder la situation de plus en plus préoccupante dans l’est de la République Démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont réussi à s’emparer de vastes territoires dans cette région riche en ressources minérales lors de leur dernière offensive.

Des divergences marquées parmi les leaders

Cependant, les analystes soulignent que cette rencontre a mis en lumière les profondes divergences d’opinion entre les dirigeants concernant la crise, plutôt que de favoriser un climat de paix. Le président rwandais, accusé de soutenir les rebelles, était présent, tandis que le président de la République Démocratique du Congo a choisi de participer à distance pour la troisième fois consécutive.

Conséquences des affrontements

Depuis le retour en force du M23 en novembre 2021, les affrontements violents avec l’armée congolaise ont causé des milliers de morts et ont déplacé plus d’un million de personnes dans la seule province du Nord-Kivu. Les rebelles ont pris le contrôle de Goma, la plus grande ville de la région, et ont menacé de se diriger vers la capitale, Kinshasa, alors que des sanctions contre le gouvernement sont envisagées en raison de l’échec des négociations. Pour plus d’informations sur la situation, vous pouvez consulter [ce site](https://www.allafrica.com).