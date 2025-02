Des manifestants à Kinshasa contre le Rwanda

Manifestations anti-rwandaises à Kinshasa

Des manifestations contre le Rwanda ont eu lieu à Kinshasa, alors que les rebelles poursuivent leurs combats contre les forces de la République Démocratique du Congo (RDC) dans la ville stratégique de Goma, à l’est du pays. Les manifestants ont brandi des drapeaux congolais et exprimé leur soutien au président Félix Tshisekedi, en incendiant des pneus et en bloquant des routes dans la capitale, située à des milliers de kilomètres de Goma.

Accusations de présence rwandaise

La RDC, ainsi que plusieurs gouvernements étrangers, accusent les forces rwandaises d’être présentes sur le territoire congolais, en soutien aux rebelles du M23, qui affirment avoir pris le contrôle de Goma. Une manifestante a directement interpellé le président rwandais, affirmant que si ce dernier venait à Kinshasa pour remplacer Tshisekedi, il ne pourrait pas gouverner, soulignant que le Congo appartient à son peuple et à ses ancêtres.

La situation à Goma

Le M23 avait brièvement pris le contrôle de Goma en 2012 lors d’une insurrection ratée contre le gouvernement congolais et a relancé ses offensives en 2022. Les habitants de Goma, une ville de deux millions d’habitants, ont signalé des échanges de tirs durant la nuit, alors que les rebelles prétendaient avoir capturé la ville. Des explosions et des coups de feu ont également été entendus près de l’aéroport de Goma, désormais fermé. Le président rwandais a évoqué, sur une plateforme de médias sociaux, un accord avec le secrétaire d’État américain concernant un cessez-le-feu, sans toutefois indiquer qu’il se plierait aux demandes de retrait de la ville. Goma est un centre régional de commerce et d’aide humanitaire, abritant des centaines de milliers des plus de six millions de personnes déplacées par le conflit prolongé dans l’est de la RDC. Les rebelles du M23 font partie d’une centaine de groupes armés cherchant à s’implanter dans cette région riche en minéraux. La mesure dans laquelle les rebelles contrôlent Goma reste incertaine. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de [l’ONU](https://www.un.org).