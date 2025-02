Des milliers de personnes fuient les combats en RDC

Situation alarmante dans l’est de la République Démocratique du Congo

Les Nations Unies ont exprimé de vives inquiétudes concernant l’escalade des conflits dans l’est de la République Démocratique du Congo, qui a atteint des niveaux préoccupants. Une vidéo diffusée par le gouvernement congolais a montré ses troupes en action autour de Goma, la capitale régionale, et de la ville de Saké.

Intensification des combats

Les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont intensifiés depuis le début de l’année. Le groupe armé a récemment pris le contrôle de la ville de Minova, un point stratégique pour l’approvisionnement de Goma, situé près de la frontière rwandaise. Selon les rapports de l’ONU, plus de 250 000 personnes ont été déplacées au cours des deux dernières semaines en raison de l’avancée du M23, beaucoup fuyant sur des bateaux surchargés à travers le lac Kivu.

La mission de maintien de la paix de l’ONU en RDC, MONUSCO, a signalé de violents affrontements entre le M23, l’armée et d’autres groupes armés près de Saké, qui se trouve à mi-chemin entre Goma et Minova. Des informations non confirmées ont également circulé concernant la capture de Saké par les militants du M23.

Contexte du conflit

Saké abrite une base militaire de la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC. Le M23 a récemment conquis d’autres localités de la région, mais il reste incertain s’ils tenteront de s’emparer de Goma, qu’ils avaient déjà contrôlée en 2012 pendant plus d’une semaine. Ce mouvement, composé principalement d’ethnies tutsies, s’est séparé de l’armée congolaise il y a un peu plus d’une décennie. Le Rwanda rejette les accusations selon lesquelles il soutiendrait le M23 avec des troupes et des armes.

Le M23 fait partie d’une centaine de groupes armés qui se disputent le contrôle de l’est riche en minéraux de la RDC depuis le début du conflit en 1998, qui a entraîné le déplacement de plus de sept millions de personnes. Les efforts diplomatiques des pays voisins et d’autres acteurs pour résoudre ces conflits ont jusqu’à présent échoué. Pour plus d’informations sur la situation, vous pouvez consulter le site de [l’ONU](https://www.un.org).