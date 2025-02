La crise à Goma : affrontement armée congolaise et M23

Situation à Goma

Après une nouvelle nuit de combats entre l’armée congolaise et les militants du M23, la situation à Goma demeure floue en ce qui concerne le contrôle de la ville. Les rebelles, soutenus par un nombre important de soldats rwandais selon les Nations Unies, ont réalisé une avancée rapide vers cette ville située dans l’est de la République Démocratique du Congo.

Contrôle contesté

Le M23 affirme avoir pris le contrôle de la capitale provinciale, mais les autorités congolaises contestent cette affirmation, avec des rapports contradictoires sur l’étendue de leur emprise. Des résidents et des journalistes sur place ont observé des rebelles patrouillant dans certaines rues, notamment dans la partie ouest de la ville. Par ailleurs, il semblerait que des soldats congolais maintiennent leur position autour de l’aéroport.

Conditions de communication et déplacements des civils

Malgré ces observations, de nombreuses zones de la ville restent inaccessibles aux observateurs indépendants et aux travailleurs humanitaires, rendant difficile l’évaluation précise de la situation. Les combats se poursuivent dans plusieurs secteurs de la région de Goma, avec des échanges de tirs intenses. Les services Internet sont interrompus, les stations de radio ne diffusent pas, et les connexions téléphoniques sont sporadiques, ce qui limite les informations disponibles à des rumeurs. Pendant ce temps, un grand nombre de civils continuent de fuir la région. Pour plus d’informations sur la situation, vous pouvez consulter [ce site](https://www.un.org/fr/).