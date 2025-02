La RDC déclare que l’avancée des rebelles rwandais est une guerre

Situation alarmante en République Démocratique du Congo

La ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo a exprimé des préoccupations majeures concernant une offensive d’une intensité sans précédent qui se déroule sous les yeux du monde entier. Lors d’une session d’urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a dénoncé le franchissement des frontières par des troupes rwandaises, qui ont pénétré sur le territoire congolais en plein jour, en violation manifeste de la souveraineté nationale.

Contexte du conflit

Cette déclaration intervient alors que les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont fait des avancées significatives aux abords de Goma, une ville stratégique de l’est de la RDC. Le groupe rebelle, qui se dit défenseur des intérêts tutsis, a connu des gains territoriaux importants ces dernières semaines. Goma, qui abrite environ deux millions d’habitants, est un centre régional pour les efforts de sécurité et d’aide humanitaire.

Réactions internationales

Le Rwanda, qui nie toute implication avec les rebelles, a attribué la violence à l’appui que la RDC apporterait aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe formé par des Hutus ayant fui après le génocide de 1994. L’ambassadeur rwandais aux Nations Unies a souligné que l’instabilité sur le territoire rwandais provient principalement de la RDC et a appelé à une désengagement de la RDC vis-à-vis des FDLR pour rétablir la paix. De son côté, le secrétaire général de l’ONU a exhorté les troupes rwandaises à quitter la RDC et à cesser leur soutien aux rebelles du M23, qui ont récemment revendiqué la capture de Goma. La situation continue de se détériorer, avec plusieurs cas de paix étrangers tués dans la violence croissante autour de la ville. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter [ce site](https://www.un.org/fr/).