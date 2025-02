Le gouvernement sud-africain rejette le retrait des troupes congolaises

Rejet de la proposition de retrait des troupes de la RDC par le gouvernement sud-africain

Le ministre des Relations internationales, Ronald Lamola, a catégoriquement rejeté les demandes visant à retirer les soldats sud-africains de la République Démocratique du Congo, qualifiant une telle décision de « pire que la capitulation ». Cette déclaration intervient après la mort de plusieurs soldats sud-africains dans l’est de la RDC, ce qui a suscité des discussions au sein du Parlement. Lamola a souligné qu’un retrait précipité exposerait la région à des groupes armés et compromettrait les efforts de paix en cours. Il a également rappelé que la mission de maintien de la paix fait partie de l’Initiative de la Communauté de développement de l’Afrique australe, soutenue par l’Union africaine.

Appels à la paix et au dialogue

Le ministre a salué les récentes initiatives de la Communauté de développement de l’Afrique australe et de la Communauté de l’Afrique de l’Est, qui ont plaidé pour un cessez-le-feu et un dialogue constructif. Ces efforts visent à stabiliser la situation dans la région et à favoriser un environnement propice à la paix.

Engagement militaire de l’Afrique du Sud en RDC

Actuellement, l’Afrique du Sud a environ 3 000 soldats déployés en République Démocratique du Congo, participant à la mission de maintien de la paix des Nations Unies ainsi qu’à une force régionale sud-africaine qui soutient l’armée congolaise dans sa lutte contre le groupe armé M23. Pour plus d’informations sur la situation en RDC, vous pouvez consulter le site de l’ONU.