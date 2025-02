Les combats près de Goma s’intensifient avec M23

Situation tendue à Goma

Des véhicules militaires ont été aperçus se dirigeant vers les lignes de front aux abords de Goma, alors que les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 se poursuivent. L’armée congolaise a salué le courage de ses troupes ainsi que du groupe armé Wazalendo dans leur lutte contre les rebelles, qu’elle accuse de bénéficier du soutien du Rwanda.

La violence persistante engendre une grande anxiété parmi les habitants de Goma. Un résident a exprimé son inquiétude face à la situation, soulignant la peur qui règne dans la population, qui ne sait pas où se réfugier. Il a appelé le gouvernement à déployer des soldats pour aider à repousser l’ennemi.

Conséquences sur les forces de maintien de la paix

Les violences ont également eu un impact tragique sur les forces de maintien de la paix. Six casques bleus sud-africains ont perdu la vie lors des combats, et l’un de leurs véhicules blindés a été retrouvé abandonné et en flammes près de Goma. Les rebelles du M23 continuent de gagner du terrain, renforçant leur encerclement de Goma, un point névralgique pour les efforts de sécurité et humanitaires dans la région.

Un autre habitant a exprimé ses craintes face à l’augmentation des pertes humaines, appelant le gouvernement à mobiliser les forces armées pour rétablir la paix.

Captures territoriales et crise humanitaire

Récemment, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Sake, située à seulement 27 kilomètres de Goma. Cette prise a coupé l’un des derniers accès principaux à la ville, exacerbant les tensions dans la région. Ce développement s’inscrit dans un conflit qui dure depuis plus de dix ans, contribuant à l’une des plus grandes crises humanitaires au monde. Pour en savoir plus sur la situation, vous pouvez consulter [ce site](https://www.un.org/fr/).