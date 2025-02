Les enfants victimes de la violence en RDC

La violence croissante et ses conséquences sur les enfants

La situation en République Démocratique du Congo, notamment dans des régions comme Goma, est marquée par une violence de plus en plus intense, causant d’importantes souffrances parmi la population civile. Les enfants sont particulièrement touchés par cette crise, comme l’indique l’organisation Unicef.

Des millions de personnes déplacées

Les agences humanitaires estiment que des centaines de milliers de personnes ont été contraintes de fuir en raison des combats acharnés. Beaucoup se retrouvent sans abri, sans accès à la nourriture ou aux soins médicaux. Cette situation a entraîné des déplacements répétés pour les enfants, qui se retrouvent souvent séparés de leurs familles. Cela les expose à des risques tels que l’enlèvement, le recrutement par des groupes armés et d’autres formes d’abus.

Appel à l’action pour un avenir pacifique

Unicef insiste sur la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin à cette escalade militaire et établir une solution politique durable. L’objectif est de permettre aux enfants du pays de vivre en sécurité et en paix. Pour en savoir plus sur les actions en cours, vous pouvez consulter le site de l’Unicef.