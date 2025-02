Les rebelles M23 avancent sur Goma, provoquant la panique

Situation alarmante à Goma

La ville de Goma est en proie à la panique alors que les rebelles du M23 avancent vers elle, s’affrontant avec l’armée nationale. Des explosions retentissent aux abords de la ville, et l’hôpital principal est submergé par des centaines de civils blessés, évacués des localités environnantes.

Témoignages de fuite et d’incertitude

Des habitants racontent leur fuite désespérée face aux attaques survenues à Mubambiro et Saké, des localités situées à 25 kilomètres à l’ouest de Goma, où ils ont été témoins de nombreuses pertes humaines. La situation à Saké est préoccupante, des résidents rapportant que les rebelles ont réussi à s’infiltrer et à prendre le contrôle de la ville. De plus, de nombreux habitants de Saké font partie des plus de 178 000 personnes qui ont fui en raison de l’offensive récente du M23.

Contexte du conflit et conséquences humanitaires

Le groupe rebelle a réalisé des avancées significatives ces dernières semaines, se rapprochant de Goma, une ville d’environ 2 millions d’habitants, qui est un centre névralgique pour les opérations de sécurité et humanitaires. Le M23 fait partie d’une centaine de factions armées qui se disputent le contrôle de l’est de la République Démocratique du Congo, riche en ressources minérales, près de la frontière rwandaise. Ce conflit prolongé a engendré l’une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées. Récemment, le M23 a pris le contrôle des villes de Minova, Katale et Masisi, situées à l’ouest de Goma. En 2012, ce même groupe avait brièvement occupé Goma pendant plus d’une semaine.

Face à cette situation, les écoles de Goma ont décidé de renvoyer les élèves chez eux, considérant que leur sécurité ne pouvait être garantie. Les autorités congolaises, soutenues par les États-Unis et des experts de l’ONU, accusent le Rwanda d’apporter son soutien au M23, qui est principalement composé d’anciens soldats tutsis ayant déserté l’armée congolaise il y a plus de dix ans. Pour plus d’informations sur la situation en RDC, vous pouvez consulter [ce site](https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo).