Les rebelles M23 s’emparent de Goma, civils en fuite

Situation à Goma

Des images capturées récemment montrent des éclairs lumineux dans le ciel nocturne accompagnés de tirs près de Goma. Alors que les combats font rage dans l’est de la République Démocratique du Congo, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont annoncé avoir pris le contrôle de la capitale régionale.

Paniques et déplacements

Cette annonce a été faite juste avant l’expiration d’un ultimatum de 48 heures donné par le groupe aux forces armées congolaises pour qu’elles déposent les armes. Les Nations Unies ont fait état d’une « panique massive » parmi les deux millions d’habitants de la ville. Goma est également devenu un refuge pour de nombreuses personnes ayant fui les violents affrontements dans la région ces dernières semaines.

Conséquences de l’offensive

Les rebelles ont appelé les habitants de Goma à garder leur calme et ont demandé aux militaires congolais de se rassembler au stade central. Le gouvernement congolais considère l’avancée des rebelles comme une véritable déclaration de guerre. L’offensive des M23 dans cette région riche en ressources minérales risque d’aggraver l’une des guerres les plus longues d’Afrique et de provoquer un déplacement encore plus important de la population. Actuellement, plus d’un tiers des habitants de la province du Nord-Kivu, où se trouve Goma, sont déjà déplacés, et la prise de la ville pourrait aggraver cette situation. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de [l’ONU](https://www.un.org).