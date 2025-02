ONU alerte sur la crise humanitaire en RDC

Les Nations Unies ont tiré la sonnette d’alarme concernant la situation humanitaire alarmante en République Démocratique du Congo. Les affrontements entre l’armée et les rebelles du M23 se sont intensifiés à Goma, une ville qui abrite environ deux millions de personnes, y compris des déplacés internes.

Une situation volatile

Lors d’une conférence de presse, un haut responsable des opérations de paix a qualifié la situation sur le terrain de « volatile et dangereuse ». Il a souligné que la population civile, déjà gravement touchée, fait face à des défis humanitaires considérables, augmentant ainsi le risque d’une catastrophe humanitaire à grande échelle.

La région orientale de la RDC est en proie à des tensions depuis des décennies, et les Nations Unies mettent en garde contre le risque que l’offensive du M23 ne débouche sur un conflit régional. Actuellement, près de 6,5 millions de personnes sont déplacées dans le pays, dont près de 3 millions dans la province du Nord-Kivu, où la crise à Goma se déroule.

Des conséquences dramatiques pour les civils

La situation humanitaire à Goma et dans ses environs est extrêmement préoccupante, avec des niveaux de violence et de souffrance atteignant des seuils alarmants. Les hôpitaux peinent à faire face à l’afflux de blessés, tandis que les services de base tels que l’eau, l’électricité et l’internet sont gravement perturbés. Bien que les réseaux téléphoniques soient encore opérationnels, leur fiabilité est limitée, ce qui complique la réponse humanitaire.

Pour garantir la sécurité de son personnel, la mission des Nations Unies a commencé à évacuer des employés de Goma par voie aérienne et terrestre. Malgré ces défis, la mission de stabilisation de l’ONU, MONUSCO, poursuit ses efforts pour protéger les civils et stabiliser la région, y compris le désarmement des combattants conformément au droit humanitaire international.

Appel à la coopération régionale

Les Nations Unies demandent des pauses humanitaires temporaires pour permettre l’évacuation sécurisée des civils et la livraison d’aide. Elles ont salué l’annonce d’une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, soulignant l’importance de la coopération régionale pour résoudre la crise. Les efforts de l’Union africaine sont attendus pour contribuer à mettre fin aux hostilités.

En attendant, des milliers de familles continuent de fuir la région de Goma, emportant ce qu’elles peuvent de leurs biens, alors que les combats se poursuivent autour d’elles. Pour plus d’informations sur la situation, vous pouvez consulter le site de [l’ONU](https://www.un.org).