Une pénurie d’eau à Goma aggrave les tensions

Une crise de l’eau à Goma

À Goma, l’accès à l’eau potable est devenu un véritable défi. Les robinets sont à sec et les files d’attente aux points d’eau s’allongent de jour en jour. Cette situation, qui perdure depuis plusieurs jours, complique la vie des près de 2 millions d’habitants de la ville.

Des conditions de vie difficiles

Les habitants se lèvent aux aurores pour tenter de remplir leurs récipients à partir du lac. Malheureusement, certains se retrouvent dans des situations tragiques, comme des noyades ou des agressions. Les résidents de Goma appellent les autorités à intervenir et à fournir suffisamment d’eau pour soulager cette crise.

Face à cette pénurie, les habitants parcourent des kilomètres pour trouver de l’eau, certains allant jusqu’au lac Kivu, malgré les risques de contamination. La société publique d’eau, REGIDESO, a attribué cette crise à un manque d’investissements dans le secteur de l’eau. Son directeur régional a souligné que des efforts sont en cours pour améliorer la situation.

Une situation aggravée par les conflits

Les autorités locales s’engagent à trouver des solutions, mais la crise de l’eau à Goma exacerbe les tensions dans cette ville déjà surpeuplée et fragile. La situation est d’autant plus préoccupante avec l’afflux de personnes déplacées fuyant les combats entre l’armée congolaise et les groupes rebelles M23 dans les régions de Rutshuru, Masisi et Lubero. Les camps de réfugiés sont également touchés par cette pénurie, augmentant le risque de maladies d’origine hydrique.

Pour plus d’informations sur la situation de l’eau en République Démocratique du Congo, vous pouvez consulter le site de REGIDESO.