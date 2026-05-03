Fleuve Congo : un parcours emblématique au cœur de l’Afrique centrale

Le fleuve Congo, l’un des plus longs fleuves du monde, s’étend sur plus de 4 700 kilomètres, jouant un rôle fondamental dans la géographie et la vie des populations riveraines. À travers son parcours, il traverse divers reliefs, des montagnes du Haut-Katanga aux plaines côtières en passant par des zones forestières denses. Ce fleuve majestueux n’est pas seulement une voie d’eau, mais également un écosystème riche et diversifié, abritant une biodiversité unique.

La cartographie du fleuve Congo, combinée avec celle de son bassin versant qui couvre environ 3,8 millions de km², permet de visualiser l’importance de ce cours d’eau au niveau régional et international. Neuf pays se partagent ce vaste bassin : la République Démocratique du Congo (RDC), la République du Congo, la République Centrafricaine, le Cameroun, l’Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. Chacun de ces pays tire parti des ressources offertes par le fleuve, que ce soit pour l’agriculture, la pêche ou la navigation fluviale.

Les défis auxquels fait face le fleuve, tels que la pollution, la déforestation et le changement climatique, sont également de plus en plus préoccupants. À cet égard, des initiatives pour préserver la santé de cet écosystème crucial sont essentielles. Dans le contexte actuel de 2026, l’importance économique et sociale du fleuve est d’une actualité brûlante, marquée par une quête de durabilité face aux enjeux environnementaux.