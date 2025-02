Le Congo-Brazzaville a récemment pris une décision majeure concernant la gestion de son réseau électrique. À la mi-février, un protocole d’accord a été signé, confiant à la société nationale sénégalaise d’électricité, la Senelec, la distribution du courant pour une durée de dix ans. Cette initiative vise à remédier aux nombreuses difficultés rencontrées dans le secteur de distribution électrique, telles que la vétusté du réseau et les branchements non régulés, qui ont souvent été à l’origine de pertes d’énergie significatives. Les autorités espèrent que l’expertise de Senelec permettra d’améliorer la situation, en particulier pour les clients du pays.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat énergétique destiné à optimiser l’efficacité du service public. La société Senelec, forte de son expérience au Sénégal, mettra en œuvre des stratégies de suivi des clients, tout en assurant la facturation et la collecte des créances. La collaboration inclura également des initiatives visant à conserver le tarif social, garantissant que l’accès à l’électricité au Congo reste équitable pour tous les citoyens.

Le protocole d’accord et ses implications

Le protocole d’accord signé entre le Congo-Brazzaville et la Senelec revêt une importance capitale pour le développement de l’infrastructure électrique du pays. Il stipule clairement que la distribution sera confiée à Senelec pour dix ans, période durant laquelle la société sénégalaise devra relever des défis considérables.

Contexte et enjeux de la distribution électrique

Le besoin d’une gestion efficace du réseau électrique est vital pour le développement socio-économique du Congo-Brazzaville. Le pays fait face à une situation préoccupante où moins de 20 % des populations rurales ont accès à l’électricité, tandis que les zones urbaines souffrent également de coupures fréquentes. La solution apportée par Senelec, selon son directeur général Pape Mamadou Diop, devrait permettre d’améliorer non seulement la distribution, mais également le suivi des clients via des systèmes de facturation avancés. Ce suivi quotidien pourra se faire grâce à des technologies modernes comme des compteurs prépayés et des outils de gestion de créances.

Les initiatives que Senelec compte mettre en place incluent l’ouverture de nouveaux bureaux de proximité et un rapprochement avec la clientèle. Cela répond à une demande croissante d’un meilleur service public et d’une plus grande réactivité face aux besoins des usagers. Ces mesures sont cruciales pour construire un réseau fiable, capable de supporter les charges croissantes en électricité, tout en garantissant une transparence dans la facturation, une méthode qui a d’ailleurs fait ses preuves au Sénégal.

Les attentes vis-à-vis de Senelec

Les attentes autour de la Senelec sont élevées. Le gouvernement congolais espère que cette nouvelle collaboration résoudra les problèmes de distribution électrique qui perdurent depuis des années. Évoquant cette transition, Jean-Jacques Ikama, représentant le Premier ministre, a rassuré les employés d’Énergie Électrique du Congo, garantissant que les droits et privilèges du personnel seraient préservés.

Maintien du tarif social

Un point essentiel de cette réforme est le maintien du tarif social pour les consommateurs. Ce tarif permettra à des centaines de familles de continuer à bénéficier d’une électricité à prix réduit, ce qui est fondamental dans un pays où beaucoup luttent déjà pour satisfaire leurs besoins de base. La société d’électricité nationale souhaite également conserver le personnel en place, ce qui pourrait réduire les craintes de grèves et de résistances face aux changements induits par ce partenariat.

De plus, une première évaluation des services de Socelec, la filiale de Senelec au Congo, sera réalisée au bout de trois ans. Cela vise à s’assurer que les engagements pris sont respectés et que l’amélioration des services est tangible. Les résultats de cette évaluation pourraient également influencer d’éventuelles prolongations ou ajustements dans le contrat de gestion.

Défis à relever dans l’infrastructure électrique

Les défis auxquels Senelec sera confrontée sont nombreux. Le réseau électrique actuel est vétuste et beaucoup de zones restent non desservies, ce qui limite les possibilités de développement. À titre d’exemple, moins de 40 % des citadins sont encore reliés à un réseau qui devrait être plus robuste. Le défi majeur sera d’étendre ce réseau de manière rapide et efficace pour favoriser l’accès à l’électricité, surtout dans les zones rurales.

Capacités de production d’électricité et extension du réseau

Bien que la responsabilité de la Senelec soit principalement axée sur la distribution, la question de la capacité de production d’électricité demeure cruciale. Il sera essentiel que le Congo-Brazzaville développe ses infrastructures de production pour être en mesure de fournir un service fiable. C’est une dimension qui ne sera pas directement couverte par Senelec, car la société ne sera pas responsable de l’extension du réseau électrique, un point important à considérer pour tous les acteurs impliqués.

D’après des rapports antérieurs, le pays a déjà pris des mesures pour améliorer sa production d’énergie, comme avec l’ouverture récente de la centrale électrique à gaz, qui devrait améliorer la situation énergétique à long terme. Les efforts doivent donc s’inscrire dans une stratégie globale qui inclut la production et la distribution, afin d’assurer une véritable amélioration des services publics associés à l’énergie. Les services publics doivent être renforcés par une agence de régulation électrique qui assure une gestion centralisée et efficace de la production à la distribution.

Impact du partenariat sur l’économie congolaise

Ce partenariat a des implications économiques importantes pour le Congo-Brazzaville. En garantissant une distribution électrique stable et efficace, le pays pourrait voir une amélioration significative de l’attractivité de ses investissements. Des entreprises seront plus enclines à s’installer dans un environnement où l’électricité est disponible et fiables.

Économie locale et développement durable

La stabilité énergétique joue un rôle crucial dans le développement durable. Améliorer les infrastructures électriques du Congo-Brazzaville pourrait permettre d’accélérer les initiatives locales, d’augmenter la productivité des secteurs industriels et agricoles, et de promouvoir un cadre de vie décent pour la population. En cela, le partenariat avec Senelec pourrait contribuer à créer des emplois et à stimuler la croissance économique.

Les retombées de ce partenariat, tant sur le plan social qu’économique, seront à suivre de près. Les décideurs devront ajuster leurs stratégies en fonction des résultats obtenus après l’adoption de ce modèle. Cela inclut la gestion efficace des ressources, avec en ligne de mire un objectif essentiel : l’amélioration des conditions de vie de la population grâce à l’accès à une électricité au Congo accessible à tous.

Aspects du partenariat Impacts attendus Distribution d’électricité Amélioration de l’accès à l’électricité pour des milliers de foyers Suivi des clients Meilleure réactivité et satisfaction des usagers Infrastructure électrique Réduction des pertes d’électricité Tarif social Maintien de l’équité dans l’accès à l’énergie

Source: www.rfi.fr