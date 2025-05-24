L’Ambassade du Congo Brazzaville à Paris annonce la disponibilité des nouveaux passeports pour plusieurs centaines de ressortissants congolais en octobre 2024. Cette mise à jour vise à faciliter la récupération rapide et efficace des documents essentiels aux déplacements internationaux des citoyens. Pour assurer une meilleure gestion des retraits, l’ambassade publie régulièrement la liste complète des passeports disponibles afin de permettre aux demandeurs de vérifier facilement s’ils figurent parmi les bénéficiaires.
Liste complète des passeports à retirer en octobre 2024 à l’Ambassade de Paris
La liste des citoyens dont les passeports sont disponibles est détaillée ci-après. La publication régulière de cette liste a pour objectif d’assurer un service optimal à tous les demandeurs.
- CISSE BIRAM
- CLOVIS-MAKITA PREMICE DESIREE
- DIANZINGA ANICET MACAIRE
- DIATHEO MAVIE RESA MEVARINE
- DIBANTSA BINSANGOU CHRISTIA ALLEGRA
- DIKANTSA GREGOIRE
- DJAKITE PEMBE VANESSA ELSA MARIAME
- DUCKAT SERGE
- DZALAMOU PATRICE BORIS
- DZOLA GOD-ABEL
- DZOUAVELE IKYA NE KOUEBENA BANKAZI FISCHER
- DZOUBABELA LEONNIE
- EBAMETH MADELEINE
- EBIASSA-OBETH ELIHA MARVEEN
- EBOUNDJI MOBAMBI MICHAEL
- ECKO-DYSSE AUDOUX INIANGA OLYMPE
- EKA YANDZA CRYS BELVON
- EKONO CHARLY ARSOV
- ELENGA ALBERT
- ELENGA CLARA DIVINE MARIE-THERESE
- EMBANA PARFAIT SOSTEL
- ETEMABEKA SIMPLICE JUNIOR
- ETSIO STELLA BRICE
- FICKAT NEE MATONDO ADRIENNE
- FICOU MADONGOUT NEE MOUNZEO MBOUMBA THECIA CARMELLE
- FIDISSA ANTOINE BLAISE
- FOUKISSA-MADIO EXAUCE CALEB
- FOUTOU KAYA NANCY HONORINA
- GALEKOUA JONAS
- GAMBAKA MICHEL MARTIAL
- GAMBOMI LENGOSSI IZAYAH MARYVONNE NDEYA
- GAMBOU NGALIFOUROU CHARLENE LUCE DAUPHINE
- GAUHY GISCARD NOEL
- GAYILA FREDERIQUE CARRELLE
- GNALI HENRI ELIE
- GOMA MOUKALA HENRI GAYLHORE
- GOMA MOUSSIMI KOUCKELLE GODELIA
- GOMA TCHIBENE DIJOY BEAUGRIN
- GOULI OTTO MERVEILLES BEREMY
- GOURA MARIE COLOMBE CECILE
- HEMILEMBOLO NOELY CELINE-LEROI
- IBARA DELYS-PHISTON SOHELIN
- IBARA JOYS MARIE-LYS
- IBATA BIENVENUE MARIE France
- IBATA LYNA
- IBOUANGA ARIS FORLAN
- ITOU PEMBA PRESTIE
- ITOUA BOYANGA PULGABBERT
- ITOUA NGAMI SAGESSE EXAUCE
- KABA VIVIANE CLAIRE
- KALINE MASSENGO EMMANUELLE NOBLESSE
- KAMBA CEDRIC AYMAR
- KAMBA SERAPHIN
- KAMBAMBA NEE GUINDO KOUMBA ANNICK FRANCISCA
- KAMEZA DE KOUTH GRACE MARINI
- KANDA MAYOR LOICK
- KANGA GERVAIS SIMPLICE
- KAYI NEE BIAKANA CLARISSE MARIE ISABELLE
- KEMBO SUZANNE
- KIBA MIRON ROHELMY
- KIBENDO KISSOUESSOUE IMMACULEE PRINCILIA
- KIBINDA MALOUNA EUREKA PRECIEUX
- KIDZINIMA TREIZI JEUNIFER
- KIFOUANI NGOUNGA LOURDES HERMANDE
- KIFOULA BANTSIMBA RENEE SYNTHIA
- KIHOULOU YIDIKA PAMERDIE SAGESSE SARHA
- KIKARI JOEL MAX KEERIAH
- KILELE NZOUZI YVONNE KETTY
- KIMBEMBE YVONNE MARIE THERESE
- KISSIEKIAOUA NEE KOUSSOU TSOKO ALBERTINE
- KIVOUNA KODIA NATHAN MICHAEL ERIC
- KIYINDOU GLOIRE DESTINEE
- KIYINDOU MOUSSAVOU TED EMMANUEL BELIEF
- KODIA DINTE CHRISTIA DANIELE
- KOKOLO JOELLA LOUISE EMMANUELLE
- KOMBO LEMBE AURORE NADINE
- KONDANY NEE BIKINDOU SONA MERVEILLE
- KOUA STEPHEN-FALLER
- KOUANDA KILONDA BRIGITTE
- KOUBEMBA JESSY HENRI
- KOUBEMBA TED YVAN
- KOUNDI KOMBO D’ARCY WRITTE-NEL
- KOUNKOU NDOULA ESPERANCE AUBAINE
- KOUTANA NADIA
- KOUTIKI BAMOKENA ARMAND OLIVIER
- LANTIN NEE KEMBYSSA HOSSILA NESTORINE
- LEBEKA MOUDILOU BANNY CEDRIC ALAIN
- MONDZO YOKA AIMERACH PRIMAEL
- LEBELA DESTINEE AURORE
- LEMBODIA AURELIE EDITH
- LEMOUELE VERONIQUE LAURENCE
- LOKO MASSENGO MARCEL
- LOKO NEE KIBONGANI BIAKOU AUDREY SIDNEY INES
- LOUA-MABIKA MOUKO RITCHELL BEGILA
- LOUAMBA MERCIA RUFLO CHANELLA
- LOUBAKI EMILICHE HONOREE
- LOUBAKI KAYA LIZ EMMANUELLE
- LOUBALOU BRONLY-BONIVEL
- LOUBAYI GLAD SECOND GESS
- LOUBAYI LOUMPANGOU RACHELLE EVELYNE
- LOUFILOU MAMBAHOU GUYCHELLE-BELVINA
- LOUGOGO EVIE CHARELLE
- LOUKAKA SERGE
- LOUMONI RACHEL AUREDIE
- LOUTANGOU NTADI LENNY-HENRY
- LOUYASSOU YOUNG MEDEA GYBARDE
- LOUZOLO SILAHO LYDIE
- MABELE NZOUMBA RAÏSSA FLEUR
- MABELE WILLY EDMOND
- MABIALA BASSISSA ITHENE PRINCIA
- MABIALA EXCELLENT CHADRAK GEDEON
- MABIALA ILYANA FEE-KEYNA
- MABIALA PAOLA DE-GUY
- MABIKA JULIEN JUNIOR DESTIN
- MABONDZO GEORGIA LAURA
- MABOUNGOU ELU-DE-DIEU
- MACKOSSO ETIENNE SYLVAIN JOM SABAOTE
- MADINGOU GUERCHOM EXAUCE
- MADZOU MAMPALA GAELLE SUZE
- MAGANGA MOUSSAVOU ODILON ISIDORE
- MAHANA BERTHE
- MAHOUKOU DZALAMOU ARNAUD CELAR
- MAHOUKOU NEE BANZOUZI LYDIE MARTH RACHELLE
- MAHOUNA LAZARE
- MAHOUNGOU TSIMBA CHRISTINE AMINATHA
- MAKANGA-BENDO BIENVENU SOLEIL
- MAKAYA ANAELLE REBECCA
- MAKITA MAYEVA KETHIA DANIEL
- MAKOSSO MATHOS CESARE MARIE YOLANDE
- MAKOSSO PONZO MARDOCHEE BAYILIANE
- MAKOUMBOU ANGE JERUSSE
- MAKOUNDOU VINCENT
- MAKOUTA MILANDOU FELIX BELVIN
- MALANDA ANGE ANTHONY
- MALANDA GUY MESMIN
- MALELA FABIEN EXPEDIT
- MALONDA KOUTANA GRACIA THEODORA HUGUERICK
- MALONGA BOUDIMBOU SYLVIE EDWIGE
- MALONGA BRIADAUD GABRIELLE
- MALONGA EMERAUDE DESTINEE CHERILE
- MALONGA ERICA LAUREDANA HERVEE
- MALONGA JOSEPH TOUSSAINT
- MALONGA MAYINDOU CHANCEL
- MALONGA MOUGABIO GILLES LAFEE
- MALONGA PARFAIT
- MALONGA WAMBA FELYCIA FLORE BERTHE
- MALOUONA-NZOUZI BERTO YANNICK
- MAMBOLO NEE BONDZA VERONIQUE VALERE
- MAMPASSI HELENE
- MAMPOLO MANGANGA FEBERTY-ADNEL
- MANANGA OROLAND LIVIN
- MANANGA ORTOLAND TARGET
- MANGOUELEH NGAMONO MISARL
- MANKOU NEE DIBENZI MARTINE FLORE
- MANOUNOU HENRIETTE
- MANTATA DIALOUNGANA HELENE EDDA ROBERTE EUGENIE
- MANTETO BLAISE PAUL
- MAYOUKOU MARIE COGNES PENARANDA
- MAPITY-M’BOYO ARLETTE PAOLA
- MARGAT NEE KIBENDO DIANE ESTELLE
- MARTIN NEE DIOP EKILA YACINE
- MASSAMBA BOUDZOUMOU GLOIRE ARCHANGE
- MASSAMBA BRYAN JOHN STEEVEN
- MASSAMBA MIALEBAMA NINA ELLA
- MASSAMBA MILANDOU FRANCYA-EL
- MASSAMBA MITELA DANY FRANCK
- MASSEHO ELISABETH
- MASSENGO MARIE ELYANNA
- MASSENGO REMI AURELIEN
- MASSESSE NTOUMBA NATHALIE VIVIANE
- MATAYA PERPETUE
- MATONDO MBOMBI DIEUDONNE GUILAIN
- MATONGO JUSS SEGARD
- MAVOUNGOU LANDRY IGOR PASCAL
- MAYALA GLOIRE ALEXINE
- MAYAYA MBANDZOULOU NEE AKOUANGO AURELIE
- MAYELE DORIELLE PRISKETTE
- MAYEMBO JEAN-JACQUES
- MAYINGA MADELEINE
- MAYINGANI THERCIA FRANCELY GUEEL
- MAYINGUIDI NGOMA CHRISTIAN BRICE
- MAYORDOME CHRISTIE JEANICE
- M’BAMA TSONO MIREILLE GHISLAINE
- MBANI AUXENCE DORNOL
- M’BAYA N’TSIAKABAKA AUGUSTE
- MBELE AIMEE SABRINA
- MBEMBA GLECHI BERNAND
- MBEMBA TED RONCY JESS
- MBETE CELESTE SACRE RAVI
- MBEYE MOÏSETTE RAUVELYA
- MBICKA VIGNY SCHENDRY ARNAULD
- MBIZI EMMANUELLE ROKIA
- MBIZI JESSIE ROMANE
- MBON JENNIFER PRINCIA
- MBONGO-BANOUELE JEAN CHRIST MERVY DE GRACE
- MBOUKOU BALOU TOUL RERAL
- MBOUNGOU KIBOU DRISCOLL TCHARHAND
- MBOUNGOU TCHAKALA PIERRE BERTIL PRECIEUX
- MBOUSSI JADENE PIERRE
- MFOUEMOSSO ULRICH ARMEL
- MIALEMBOFOULA NINA JAELE
- MIANZIKILA KEBADIO LAURENCE
- MIETTE YOHANN VALERYAN
- MIKOUIZA AXEL
- MILANDOU PORCIA NIMCOROLI
- MILANDOU RODRIGUE STANISLAS
- MILANDOU VALERIE
- MINAMONA MATONDO MALANDA CLARISSE
- MINIER NEE TCHICAYA-BOUMBA ELODIE ROSE
- MISSAMOU JULIEN ARNAUD ERIC
- MISSENGUET NGOMA MISCA AUROL
- MISSIDIMBAZI FRANCOISE
- MISSIE-MICK MARC-ANTHONY ELYAS
- MISSILOU NSIMBA MARYLISE GERTRUDE
- MITAWA SIKA JEAN REVINA
- MITOLO MIAFOUNA AURMELIE GOUDRICHE
- MIZERE LOUZOLO ANASTASIE MIREILLE
- MOKABA MOUKALA MICHELLE PHERSON
- MOKONO-ZINGA JEANRY GILSON
- MONGO-ETOTO SAINT MERVEILLE
- MOUABOKO ALBERTINE
- MOUANDA MATOUMONA ALAIN RICHARD
- MOUBIE CLAUDE HORLYA
- MOUELET CLAISE MILAND
- MOUELLE-INGOBA FRANCOISE JENNY
- MOUKADY JUSTINE
- MOUKENGUE MALANDA ROMARIC DACIEN
- MOUNKALA LE PRINCE ELOHIM EDEN
- MOUKO ADAN WEALTH SY
- MOULOUNGUI-MOUASSA NOHLAN EMMANUEL
- MOULOUNGUI-MOUASSA VICTORIA MAHANAIM
- MOUNDEDE SOLANDE
- MOUNDZIOLA CAIRA CYRUS VILDRAC
- MOUNKALA CHRIST ANDRE LE-SAINT
- MOUNKALA VICTORIENNE EMMANUELLE ARMELIA
- MOUYOCKOLO BANZOUZI PAULRAND DORSEY
- MOUSSAKI ERIC GUESTO
- MOUSSAOU ANGE PRINCE DIVIN
- MOUSSOURAVIE MARTHE GISELE
- MOUTSILA DANY LIONEL TERRY
- MOUYECKET-ALONGA CLAUDY WILFRIED
- MPASSI-LOULENDO GHISLAIN FREDDY
- MPOLO PELAGIE
- MPOMPA BERNARD KEURT DESIR
- MULOZA MASSELE DADNEYL WOLFRANG
- MVOULA BOULOLO MAYGER FLORIA
- MVOULA KONGUI FALONE DAVYNA
- NDABA MILANDOU VIVIEN CHALMIRE L’OMEGA
- NDANGUI NDOUNDOU ROLVIE CHANTRICK
- NDEMBI NUPTIA NADIA
- NDIBA EXCELLENT BONHEUR
- NDINGA AKHOUA PIERRE MECHAC
- NDOKAYO RACKETINGUE NEE KEMAJOU SEUNKA MARIAM
- NDONGA JEAN MESMIN
- NDOULOU CHARDRELE ARNELHA
- NDOUM YVON DAVY BLOOD
- NDOUNDOU LYDIE SYMPHORIEN
- NDOUNGUI VINCY D’OLIVE
- NDZA BENIE DEBORA MADO
- NDZOBADILA LOUBAKI SKENHY COLOMBE
- NDZOKO LOLITCH JOSIA
- NDZOLANZI BOUDZOUMOU SARAH
- NGANDZIAMI MOUSSIMI AIMEE LASENCE CLARA
- NGAKENI AFOYA SISSI PAULINA
- NGAMOUYIH DJEM NEE BOUTOULOU ESSEMA ROLCHA DUCRECHE
- NGAMVOULOU-BOUTAWAKOU CHRISTIAN ANTONYO
- NGANGA FABIOZI GINOVESE ERVEY
- NGANONGO FELICITE KEVINE
- NGAOUAMA ANTOINETTE DE-BRICETTE
- NGOBILA LEILA RONELTIA
- NGOKA NGOMBO NEE BITAMBIKI CASTEL FLAUREZE
- NGOKABA JESSICA SANTIE
- NGOKINI NGUIE-MIEN MERANSLIE FALLONE
- NGOLLO MOYEKO GRACE CHARNIE ESTHER
- NGOMA AISE MERFU
- NGOMA AISE MERFU
- NGOMA NEE MBAMPE NGOYON VENTY GALIKE
- NGOMA YANN VALERIE DANGLICHE
- NGOUABI TRONET DILA GINETTE
- NGOUALA CHANCE
- N’GOUAMA PELE JORLINE ANTOINE
- NGOUERI LISA MARIE PAULE
- NGOUILOU BOUNKAZI JORDY CLAIF
- NGOULOUBE MARIE HELENE
- NGUEIBILI FELIX GERAUD ROMARIC
- NGUELET TSADI ZITA FLORINE
- NIALI BISSELO CLAUDE BISMARC
- NIANGA ELENGA NELIA PHALONE
- NIOME-GOUM MERLUCIA DARCY
- NIOUNDO FRANCOISE
- NKENGUE VALTANIE DIVINE
- NKENKO CHANCELINE GEORGETTE
- NKODIA CHRISTIAN FABRICE
- NKOUAKOUA SOSTHENE EMERIC
- NKOUE FELICITE
- NKOUKA FREDERIQUE RICHE MYLAIRINE
- NKOUKA LOUBAKOU GODEFROID MASS
- NKOUKA VOUALA CHANTALVIE GLAD
- NOMBO MAKAYA CECILIA VANG-SY-LYSE
- NOMBO MAKAYA SAMUEL GHUY PATRICK
- NKOUNKOU BOUTIEDE JOSEPH
- NOUANISSA NEE N’GOMA FRANCOISE
- NOUANISSA NGOMA AUNEL YOANE
- NSANA STANISLAS FLAVIEN NICAISE
- NSELE DONTONI NEE KABI GILBERTE ADELINE
- NSONDE KONGO JOSE AUDEY
- NSONDE LAINN AMOUR
- NTIETIE NGANGOULA MARIE CANDIDE
- NTSENDE TYRON CLAUDE GRACIA
- NTSIKA NEE BOUDIMBOU MOUKIETOU VERIDIQUE ROGELIA
- NZAHOU NEE MOUHETO AUGUSTINE
- N’ZAOU DORIANE ELDA
- NZAOU MIVECK-DIVIN
- NZICKOU-KENGUE GOSHEN KETSIA
- NZITOUKOULOU RIGUE MAGLYNE
- NZOBADILA CLAIRE DORICIA
- NZOUNGOU PATRICIA GINETTENZOUSSI-YAMBA BENY ROSAIRE
- NZOUZI NICAISE DOMINIQUE
- NZOUZI NSOUNDA CHRISNE BRUDET
- OBAMBI LOVE-FLORIS
- OBOU MAEVA ELU FLORIANE
- ODICKY EYENGA EKOTO YANISS MATTHIEU
- OGANDZA NEE INTIETIELE THERESE
- YOKA LEOCADIE YOLANDE
- OKANA GAKOSSO YSNEL
- OKANDZI ELLA SANDRINE
- OKEMBA LENDE NETH APENDI MERCIA
- OKIEMY ISSERET GICKELLE PASFLOSIDVY
- OKO BENGUET JEREMY JONATHAN
- OKO EMMANUEL SYLVA ULRICH
- OKO MOUANDZIBI ELDYS BLAISE
- OKO ONDOUMA ALICIA SABRINA
- OKO YVES ESDRAS
- OKOUO VANESSA LENA GLORIA
- OKUYA EDEN KISSABI
- OLEKI ANNE ARLETTE
- OMBA AMAYHA CHLOE
- ONDENDE OKO FIDELE
- ONONO FRANCOIS NESTOR
- OPIKA DORCAS MERVEILLE
- OPIKA JOSUE CALEB
- OPIKA KETSIA BENEDICTE
- OPIKA LILIAN-PRINCE JOSEPH
- OPOU NAOMIE SHARON
- OSSIELE NGOLONGOLO ROGER BLAISE
- OUMBA SIASSIA THERESE
- PADI CEDRIC DUREL
- PAMBOU JEAN BAPTISTE ARSENE
- PAPANDI EHOUROSSIA PAULETTE ELENA
- PAPANDI NOEMIE LUDMILLA
- PIACKA CHRISTINE
- POUMBA KHINY MARNILYS
- PUCCI SOFIA VICTORIA
- RAMBALDINI NEE MBEMBA DRINA KELDADY JODARELLE
- ROLLIN-MANS RUTH ASNATH
- SAFOU MASSAMBA TRECHE NATHANAEL
- SAMBA BANZOUZI CLARISSE
- SAMBA NKOUKA JOHN CEPHAS
- SAMBA PATIENCE SIDONIESAMBA PERPETUE IMMACULEE ERNESTINE
- SAMBA-MVIBOULOULOULGA
- SAMBATH MOUNDELEY YVON DESTIN
- SENGOMONA OUMBA FRIDA
- SILAHO KIBONGUI LILLIANCE
- SIMAMONIKA-LOUZALA DESTIN
- SIMBANZILA CHADELVIE FRESLIESINGOU BASSEHA NEE NGANGA MIREILLE ANICETTE JOSIANE
- SITA NZOBADILA LUCIE BLANDIN ARLETTE
- SOUKA MASSAMBA RONIL OLIVIER
- TALOULOU NEE MAKOUNDOU BAKOMBA LAETICIA CAROLE
- TAMBANDOKI TSOUBA DUBIEN JUSTGOSSE
- TAMPADI NEE DEMBE REGINA
- TCHINIANGA NEE TATI JEANNE EVELINE
- TINA NGONGO SELMATRICIA ARLEY
- TOLOKO NGASSIBI DIEUVEILLE NOELLIATOUALANI JEAN-CLAUDE MEDARD
- TOUNGA MAFOIE BELLE KETSI
- TOUNTA KENZO PRESTONN
- TSAKALA KOKOLO JEAN LUS ALBERT
- TSALA-TSALA SYMPHORIEN JUNIOR
- TSEKE-MAMPEME JUVETH
- TSIMBA NGOYE JUSTINE VICTOIRE DUTRICIA
- TSOSSOLO MOUNDELE MERVEILLE
- TSOUMBOU NANCY
- WICTOR NEE MALANDA GRACE MERVEILLE
- YINDOULA MAKEMBO DIDIER GERDHY THEOPHILE
- ZOBA ANTOINETTE
- ZONLELET CLAUDE DANON-YVE
Procédure de retrait des passeports à l’Ambassade du Congo à Paris en octobre 2024
Étapes importantes à respecter pour le retrait du passeport
Informations pratiques sur les services consulaires de l’Ambassade du Congo à Paris
Conseils pratiques pour éviter des délais lors du retrait des passeports
Pour une expérience simplifiée et rapide, tenez compte de ces recommandations pratiques :
- Consultez régulièrement les listes mises à jour : les noms s’affichent périodiquement sur le site officiel et d’autres sources fiables comme sur cette page dédiée.
- Ne vous déplacez pas sans vérification préalable : pour éviter des déplacements inutiles, vérifiez toujours que votre nom soit bien publié.
- Respectez les règles d’accueil à l’ambassade : cela garantit un traitement plus efficace et rapide pour tous les usagers.
Il est aussi important de noter que les passeports congolais ont été mis à jour récemment, conformément aux nouvelles normes biométriques internationales. Découvrez plus à ce sujet via cet article : Passeport congolais biométrique.
FAQ – Foire Aux Questions concernant les retraits de passeports à l’Ambassade du Congo à Paris
Quels sont les horaires précis pour retirer mon passeport ?
Vous pouvez retirer votre passeport entre 09h00 et 16h00 du lundi au vendredi.
Est-il obligatoire de prendre rendez-vous pour récupérer mon passeport ?
Non, le retrait du passeport ne nécessite pas de rendez-vous spécifique, mais venez pendant les horaires d’ouverture officiels et respectez les procédures en place.
Que dois-je apporter lors de mon retrait ?
Votre récépissé de dépôt du dossier ainsi qu’une pièce d’identité valide sont obligatoires.
Mon passeport peut-il être envoyé à mon adresse par courrier postal ?
L’expédition des passeports par voie postale n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité.