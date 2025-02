Tensions entre l’Église catholique et l’État Le message de Noël de l’archevêque de Kinshasa risque d’accentuer les tensions entre l’Église catholique et le gouvernement de la République Démocratique du Congo. Lors de la messe de la veille de Noël, le cardinal Fridolin Ambongo a critiqué les autorités pour leur incapacité à instaurer la paix et […]