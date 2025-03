Pointe-Noire est une commune guadeloupéenne riche d’histoire et de culture, souvent méconnue du grand public. Avec un code postal distinct, le 97116, elle se démarque géographiquement et démographiquement dans la région. Cette ville, constituée de plusieurs quartiers et services, propose des informations essentielles sur son fonctionnement, son administration, ainsi que sur ses habitants. La dynamique de la ville est influencée par sa proximité avec d’autres communes et son développement immobilier. Ce guide fournira un aperçu détaillé du code postal de Pointe-Noire, des services disponibles, des infrastructures et des richesses que cache cette région.

Géographie et démographie de Pointe-Noire

Pointe-Noire est localisée dans le département de la Guadeloupe, au nord de l’île. En tant que commune, elle s’étend sur une superficie de 59 hectares, offrant une belle vue sur l’ensemble du paysage environnant. Elle se trouve à 14 km de la ville de Basse-Terre et est entourée de plusieurs autres communes telles que Sainte-Rose, Baillif, et Bouillante.

Les caractéristiques démographiques

La population de Pointe-Noire a été recensée à environ 7006 habitants en 2012. Ce chiffre reste relativement stable par rapport aux années précédentes, témoignant d’une population qui a su maintenir son essence malgré les transitions économiques. En termes de densité, la ville abrite près de 118 habitants par km², ce qui en fait un espace assez dense, mais tout de même accueillant pour ses habitants. Le gentilé des habitants se réfère généralement aux « Pointe-Noiriens » et « Pointe-Noiriennes ».

Le code postal de Pointe-Noire

Le code postal de Pointe-Noire, 97116, joue un rôle clé dans le système postal français. Il est composé du code départemental 971, qui représente le département de Guadeloupe, suivi de l’identifiant de bureau distributeur postal, en l’occurrence, 116. Ce code est crucial pour l’acheminement des courriers et des marchandises vers cette commune.

Services disponibles à Pointe-Noire

Pointe-Noire dispose d’un certain nombre de services publics et privés qui contribuent au bien-être de ses citoyens. Qu’il s’agisse d’écoles, de collèges ou de lycées, la ville s’engage à fournir une éducation de qualité aux jeunes résidents, tout en leur offrant un cadre de vie agréable.

Éducation dans la ville

La commune abrite 11 établissements scolaires, incluant des écoles primaires et secondaires, qui permettent aux enfants et adolescents d’accéder à une éducation formelle. Les infrastructures pédagogiques sont réparties dans différents quartiers pour faciliter l’accès à l’enseignement. En outre, les établissements offrent des programmes variés qui se conforment aux normes scolaires de la Guadeloupe et de la France. Les parents peuvent consulter les horaires et les informations pratiques des établissements via le site web local à l’adresse Mairie de Pointe-Noire.

Les loisirs et activités

Les services à Pointe-Noire incluent également des équipements sportifs et culturels. Les résidents peuvent profiter de divers centres de loisirs, de parcs, et de lieux dédiés à la culture. Les manifestations culturelles et sportives sont fréquentes, reflétant le dynamisme des habitants. Ces événements créent des opportunités pour favoriser les interactions sociales et l’esprit communautaire.

Transport et accessibilité à Pointe-Noire

Le système de transport à Pointe-Noire est essentiel pour le déplacement de ses habitants vers d’autres parties de l’île. Avec des liaisons routières bien établies, Pointe-Noire possède de nombreux bus et taxis qui facilitent les trajets quotidiens. Ce réseau de transport contribue aussi à l’attractivité de la ville pour les visiteurs.

Les infrastructures routières

Les routes autour de Pointe-Noire sont bien entretenues, ce qui facilite le transport de biens et de personnes. La ville est située stratégiquement entre plusieurs axes principaux, permettant ainsi d’accéder à d’autres zones de la Guadeloupe sans difficulté. La planification urbaine a été pensée pour optimiser le flux de circulation tout en promouvant la sécurité des piétons.

Adresse de la Mairie de Pointe-Noire

Pour toute demande administrative, les citoyens peuvent se rendre à la Mairie de Pointe-Noire, située à 383 place de la Liberté, 97116 Pointe-Noire. Les horaires d’ouverture sont :

Lundi : 07:30 à 12:30 | 14:00 à 17:00

Mardi : 07:30 à 12:30 | 14:00 à 17:00

Mercredi : 07:30 à 13:00

Jeudi : 07:30 à 12:30 | 14:00 à 17:00

Vendredi : 07:30 à 13:00

Contact : +590 5 90 98 01 04 | Email : contact@villepointenoire.fr.

Immobilier et logements à Pointe-Noire

Le secteur immobilier à Pointe-Noire connaît une dynamique intéressante, peu importe si l’on recherche un bien pour l’achat ou la location. Avec les évolutions du marché, divers logements sont disponibles, allant des maisons individuelles aux appartement.

Le marché immobilier

Les prix dans le marché immobilier à Pointe-Noire sont variés, permettant ainsi à des familles de différents niveaux de revenus d’accéder à un logement. Les quartiers les plus prisés sont souvent ceux qui offrent une vue sur la mer et sont à proximité des commodités et des écoles. L’immobilier à Pointe-Noire est également influencé par le développement de nouveaux projets qui visent à améliorer l’accessibilité et le confort des habitants.

Les opportunités d’investissement

Pour les investisseurs, Pointe-Noire représente une région d’opportunités. Avec l’accroissement de la population et l’amélioration des infrastructures, les perspectives de rentabilité sont favorables. Les projets en cours attirent de plus en plus de nouveaux habitants, renforçant ainsi le tissu économique et social de la commune. Des informations sur les projets immobiliers en gestation peuvent être consultées sur le site officiel de la Mairie de Pointe-Noire.

Conclusion

Pointe-Noire est sans conteste un choix judicieux pour quiconque souhaite s’y installer ou simplement visiter. En plus de son code postal 97116, la ville s’impose par sa qualité de vie, ses services diversifiés et son dynamisme. Les habitants sont à la fois fiers de leur culture et déterminés à voir leur commune prospérer. Avec des informations fiables et des services adaptés, Pointe-Noire est un lieu de vie à découvrir et apprécier.